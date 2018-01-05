Эвра может продолжить карьеру в Турции

Экс-игрок "Марселя" Патрис Эвра может перебраться в Турцию.

Как сообщает gianlucadimarzio.com, в услугах футболиста заинтересован "Галатасарай".

Напомним, что Эвра находится без клуба после того, как во время одной из игр "Марселя" ударил болельщика.

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