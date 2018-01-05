Эвра может продолжить карьеру в Турции
Экс-игрок "Марселя" Патрис Эвра может перебраться в Турцию.
Как сообщает gianlucadimarzio.com, в услугах футболиста заинтересован "Галатасарай".
Напомним, что Эвра находится без клуба после того, как во время одной из игр "Марселя" ударил болельщика.
Читайте также: Символическая сборная первой половины сезона Лиги 1. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" начинает свой путь в Кубке Англии противостоянием с "Бернли"
-
Остров везения для "Старой синьоры": "Ювентус" едет на встречу с "Кальяри"
-
"Манчестер Юнайтед" в концовке дожимает "Дерби Каунти" и выходит в 1/16 финала Кубка Англии
-
Ван Дейк приносит "Ливерпулю" победу над "Эвертоном"
-
Тосун стал игроком "Эвертона"
Лента новостей
-
Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"
-
"Манчестер Сити" начинает свой путь в Кубке Англии противостоянием с "Бернли"
-
Остров везения для "Старой синьоры": "Ювентус" едет на встречу с "Кальяри"
-
Варди может не сыграть с "Флитвудом"
-
УЕФА назвала самую прогрессирующую страну в сезоне 2016/17
-
"Эвертон" близок к приобретению хавбека "Зенита"
-
Купер: "Египет может выиграть ЧМ-2018"
-
Селюк: "Если бы Коноплянка поиграл в "Шахтёре", то мог бы лучше подготовиться к европейскому этапу карьеры"
-
Наставник "Валенсии" Марселино вернулся к работе
-
Шесть игроков "Манчестер Сити" могут пропустить матч с "Бернли"
-
"Манчестер Юнайтед" - "Дерби Каунти" - 2:0 (обзор)
-
"Фиорентина" – "Интер" - 1:1 (обзор)
-
"Ливерпуль" – "Эвертон" - 2:1 (обзор)
-
"Манчестер Юнайтед" в концовке дожимает "Дерби Каунти" и выходит в 1/16 финала Кубка Англии
-
Ван Дейк приносит "Ливерпулю" победу над "Эвертоном"
-
Симеоне спасает "Фиорентину" от поражения в матче с "Интером"
-
Оскар Гарсия возглавил "Олимпиакос"
-
"Арсенал" определился со стоимостью Уолкотта
-
Спортивный директор "Интера" подтвердил интерес к Деулофеу
-
Тосун стал игроком "Эвертона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|16
|33
|2
|Фенербахче
|16
|32
|3
|Галатасарай
|16
|32
|4
|Бешикташ
|16
|30
|5
|Кайсериспор
|16
|30
|6
|Гёзтепе АС Измир
|16
|30
|7
|Трабзонспор
|16
|28
|8
|Бурсаспор
|16
|24
|9
|Сивасспор
|16
|23
|10
|Малатия Беледийеспор
|16
|19
|11
|Касимпаса
|16
|19
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|16
|19
|13
|Аланьяспор
|16
|18
|14
|Коньяспор
|16
|14
|15
|Османлыспор
|16
|14
|16
|Антальяспор
|16
|14
|17
|Генчлербирлиги
|16
|13
|18
|Карабюкспор
|16
|8