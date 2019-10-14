Эвра может войти в тренерский штаб Аллегри в "Манчестер Юнайтед"

Стало известно, где может начать свою тренерскую карьеру известный французский защитник Патрис Эвра.

По информации Daily Mail, Массимилиано Аллегри в случае назначения на пост наставника "Манчестер Юнайтед" намерен пригласить 38-летнего экс-футболиста в свой штаб.

Эвра выступал за "МЮ" с 2006 по 2014 год и выиграл с командой 14 трофеев.

С 2014 по 2017 год француз защищал цвета "Ювентуса", когда команду возглавлял Аллегри.

Ранее Эвра в своём инстаграме опубликовал совместное фото с Аллегри и Франко Бальдини за просмотром футбольного матча.

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