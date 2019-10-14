Эвра может войти в тренерский штаб Аллегри в "Манчестер Юнайтед"
Стало известно, где может начать свою тренерскую карьеру известный французский защитник Патрис Эвра.
По информации Daily Mail, Массимилиано Аллегри в случае назначения на пост наставника "Манчестер Юнайтед" намерен пригласить 38-летнего экс-футболиста в свой штаб.
Эвра выступал за "МЮ" с 2006 по 2014 год и выиграл с командой 14 трофеев.
С 2014 по 2017 год француз защищал цвета "Ювентуса", когда команду возглавлял Аллегри.
Ранее Эвра в своём инстаграме опубликовал совместное фото с Аллегри и Франко Бальдини за просмотром футбольного матча.
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|Команда
|М
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|2
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|8
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|Арсенал Лондон
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|8
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|6
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|8
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|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
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|8
|11
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|Борнмут
|8
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|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
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|Саутгемптон
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|Эвертон
|8
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|Норвич Сити
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|Ньюкасл Юнайтед
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