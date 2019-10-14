Эвра может войти в тренерский штаб Аллегри в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедмассимилиано аллегрипатрис эвра

Эвра может войти в тренерский штаб Аллегри в "Манчестер Юнайтед"

Стало известно, где может начать свою тренерскую карьеру известный французский защитник Патрис Эвра.

По информации Daily Mail, Массимилиано Аллегри в случае назначения на пост наставника "Манчестер Юнайтед" намерен пригласить 38-летнего экс-футболиста в свой штаб.

Эвра выступал за "МЮ" с 2006 по 2014 год и выиграл с командой 14 трофеев.

С 2014 по 2017 год француз защищал цвета "Ювентуса", когда команду возглавлял Аллегри.

Ранее Эвра в своём инстаграме опубликовал совместное фото с Аллегри и Франко Бальдини за просмотром футбольного матча.

Не пропустите: Блэкмор: "Только Ибрагимович может спасти "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ озвучил сроки восстановления Неймара

ПСЖ озвучил сроки восстановления Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов