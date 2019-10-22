Эвра назвал самого сложного соперника в своей карьере

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Эвра назвал самого сложного соперника в своей карьере

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, кого считает самым сложным соперником в своей карьере.

"Это Джеймс Милнер. Я противостоял Месси на фланге, было нелегко, однако я справлялся с ним. Лео становится опасным, когда начинает смещаться в центр. А вот Милнер всегда мешал мне. Я часто ходил в атаку и он все время был рядом и мешал. В такие моменты я думал: "Уйди в атаку и отстань от меня".

Аарон Леннон - футболист, которому удавалось обгонять меня, если я не был готов на сто процентов. Защитники не любят, когда их обгоняют. Мне было сложно противостоять его скорости, однако самым сложным соперником был Милнер", - приводит слова Эвра Goal.com.

Напомним, что Эвра выступал за "МЮ" с 2006 по 2014 год.

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