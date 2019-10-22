Эвра назвал самого сложного соперника в своей карьере
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, кого считает самым сложным соперником в своей карьере.
"Это Джеймс Милнер. Я противостоял Месси на фланге, было нелегко, однако я справлялся с ним. Лео становится опасным, когда начинает смещаться в центр. А вот Милнер всегда мешал мне. Я часто ходил в атаку и он все время был рядом и мешал. В такие моменты я думал: "Уйди в атаку и отстань от меня".
Аарон Леннон - футболист, которому удавалось обгонять меня, если я не был готов на сто процентов. Защитники не любят, когда их обгоняют. Мне было сложно противостоять его скорости, однако самым сложным соперником был Милнер", - приводит слова Эвра Goal.com.
Напомним, что Эвра выступал за "МЮ" с 2006 по 2014 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4