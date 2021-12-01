Эвра назвал "Золотой мяч" Месси "грабежом"

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Эвра назвал "Золотой мяч" Месси "грабежом"Фото: инстаграм Эвра/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной Франции Патрис Эвра высказался о "Золотом мяче"-2021.

"Мне очень жаль Левандовского. Им даже пришлось организовать маленький приз для него, потому что они чувствуют себя виноватыми и знают, что это коррупция.

Люди, откройте глаза. Я не тот, кто решает, кто что заслуживает, но думаю, что все согласятся – грабеж, грабеж, ограбление. Люди не согласны.

Зачем мы врем фанатам? Я ничего не имею против Лионеля Месси. У меня проблемы с этими огромными коррумпированными футбольными организациями. Довольно.

Они подарили Левандовскому трофей, который похож на старую виниловую пластинку. Это не смешно.

У Месси был неплохой сезон, это видно, если смотреть на его статистику. Но Левандовски в этом году, да и в прошлом, был лучшим", – сказал француз.

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