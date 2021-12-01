Эвра назвал "Золотой мяч" Месси "грабежом"
Фото: инстаграм Эвра/Автор неизвестен
Экс-футболист сборной Франции Патрис Эвра высказался о "Золотом мяче"-2021.
"Мне очень жаль Левандовского. Им даже пришлось организовать маленький приз для него, потому что они чувствуют себя виноватыми и знают, что это коррупция.
Люди, откройте глаза. Я не тот, кто решает, кто что заслуживает, но думаю, что все согласятся – грабеж, грабеж, ограбление. Люди не согласны.
Зачем мы врем фанатам? Я ничего не имею против Лионеля Месси. У меня проблемы с этими огромными коррумпированными футбольными организациями. Довольно.
Они подарили Левандовскому трофей, который похож на старую виниловую пластинку. Это не смешно.
У Месси был неплохой сезон, это видно, если смотреть на его статистику. Но Левандовски в этом году, да и в прошлом, был лучшим", – сказал француз.
Также не пропустите: "Реал" все еще хочет избавиться от Мариано. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Эвра назвал "Золотой мяч" Месси "грабежом"
-
"Реал" все еще хочет избавиться от Мариано
-
Фати рискует не сыграть с "Баварией"
-
Стало известно, сколько в итоге "Барселона" выплатит Сетьену за увольнение
-
Пике высказался о переходе в "Реал"
-
Винисиус высказался о своей форме в текущем сезоне
-
"Барселона" продвинулась в переговорах по Торресу
-
Семак не согласен с результатами "Золотого мяча"
-
"Барселона" надолго теряет Роберто
-
Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в другой клуб
-
Это’О предположил, кто будет величайшим футболистом в следующие 10-15 лет
-
На футболиста "Арсенала" напали грабители, но он сумел отбиться
-
Соболев отреагировал на информацию, что он "сливает" Виторию
-
1
Ибрагимович сделал выбор между Месси и Роналду
-
Ибрагимович высказался о вручении "Золотого мяча" Месси
-
Канчельскис получил угрозы физической расправы от неизвестных
-
Ибрагимович рассказал о несостоявшемся переходе в "Наполи"
-
2
Роналду отреагировал на "Золотой мяч" Месси
-
"Барселона" предложила Коутиньо английским топ-клубам
-
Главред France Football высказался о возможном вручении Левандовскому "Золотого мяча" за 2020 год
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20