Эвра не собирается завершать карьеру

Федерико Пасторелло, агент экс-защитника "Марселя" Патриса Эвра, прокомментировал будущее своего клиента.

Напомним, что накануне провансальский клуб расторг контракт с 36-летним футболистом в связи со скандалом, связанным с ударом болельщика по голове.

"Патрис знает, что допустил ошибку, но его карьера на этом не закончится. Он не хочет прощаться с футболом на такой ноте. Физически он сильнее, чем пять или шесть лет назад, и многие клубы уже связались с нами. Эвра не видит себя в Серии А после "Ювентуса", но мы не будем исключать даже вариант с "Наполи" - цитирует агента La Gazzetta dello Sport.

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