Эвра обратился к футболистам "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Эвра/Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра обратился к игрокам манкунианцев.

"Почему все говорят о тренере? Давайте поговорим об игроках "Манчестер Юнайтед". Вы представляете "Юнайтед"! Вы понимаете это? Как же вам повезло играть за этот клуб! Так покажите же это нам. Этого мы и ждём. Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Футболисты, мы просим вас играть как следует. Это "Юнайтед". Если вам не нравится критика за плохую игру — уходите.

Когда я говорю о ДНК "Юнайтед", то имею в виду менталитет победителей, стремление каждый год выигрывать чемпионат и готовность умирать за этот клуб на поле. В вас должна быть страсть. Даже если вы проигрываете, то должны оставлять все силы на поле. Болельщики будут вам аплодировать. Сейчас этого не происходит. Когда я выступал, мы играли не за славу и деньги, а ради того, чтобы сделать болельщиков счастливыми", — сказал Эвра.

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