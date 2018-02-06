Эвра перейдет в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" близок к подписанию французского защитника Патриса Эвра, сообщает журналист The Times Пол Джойс в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист станет игроком лондонского клуба в ближайшие дни.

В первой половине этого сезона 36-летний Эвра выступал за "Марсель". Впрочем клуб разорвал с ним контракт после того, как Эвра ударил ногой одного из фанатов.

Стоит отметить, что УЕФА дисквалифицировал француза за этот поступок до июня 2018 года.

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