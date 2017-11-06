Эвра поблагодарил болельщиков "Марселя" за поддержку

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Эвра поблагодарил болельщиков "Марселя" за поддержку

Защитник "Марселя" Патрис Эвра в своём инстаграме обратился к болельщикам провансальской команды.

"Спасибо всем настоящим фанатам "Марселя". Я получаю такую большую поддержку от них" - написал 36-летний футболист.

Напомним, что на прошлой неделе Эвра перед началом матча Лиги Европы ударил ногой по голове фаната "Марселя" в ответ на оскорбления в свой адрес. За этот поступок клуб отстранил фулбека от работы с командой и пригрозил расторгнуть с ним контракт. 

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