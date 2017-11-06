Эвра поблагодарил болельщиков "Марселя" за поддержку
Защитник "Марселя" Патрис Эвра в своём инстаграме обратился к болельщикам провансальской команды.
"Спасибо всем настоящим фанатам "Марселя". Я получаю такую большую поддержку от них" - написал 36-летний футболист.
Напомним, что на прошлой неделе Эвра перед началом матча Лиги Европы ударил ногой по голове фаната "Марселя" в ответ на оскорбления в свой адрес. За этот поступок клуб отстранил фулбека от работы с командой и пригрозил расторгнуть с ним контракт.
Не пропустите: Фанаты "Марселя": "Пошел в жопу, Эвра". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Рейтинг самых дорогих команд Европы от CIES football observatory
-
Внимание, тест! Угадай лучших игроков и команды старта сезона
-
"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Иммобиле - первый, Кавани, Фалькао и Месси замыкают шестерку
-
Итоги и символическая сборная 11-го тура АПЛ
-
Итоги 11 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Лента новостей
-
Вальверде хочет подписать трех игроков общей стоимостью порядка 300 миллионов евро
-
Восстановление Дембеле идет ускоренными темпами
-
Зобнин намерен помочь "Спартаку" уже в ближайших матчах
-
СМИ стала известна причина разлада в отношениях между Иско и Роналду
-
"Барселона" намерена снизить цену на Де Лигта
-
Рейна рискует пропустить ближайшие матчи сборной Испании
-
Луис Суарес получил заманчивое предложение от европейского топ-клуба
-
"Интер" и ПСЖ могут совершить обмен игроками
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Коринтианса"
-
Пирло поступило три предложения
-
Гари Невилл: "Азар никогда не достигнет топ-уровня"
-
"Атлетик" надолго теряет Беньята
-
"Беневенто" близок к антирекорду европейского футбола
-
Травма Икарди оказалась несерьёзной
-
Лэмпард может получить должность в "Челси"
-
Месси в Москве охраняет СОБР
-
Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты
-
"Эвертон" хочет пригласить Симеоне
-
Куртуа: "Сейчас "Манчестер Сити" выглядит так, будто их не остановить"
-
Божович: "Джорджевич будет в тройке лучших бомбардиров сезона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|32
|2
|Монако
|12
|28
|3
|Лион
|12
|25
|4
|Марсель
|12
|24
|5
|Нант
|12
|23
|6
|Сент-Этьен
|12
|18
|7
|ФК Кан
|12
|18
|8
|Монпелье
|12
|16
|9
|Бордо
|12
|16
|10
|Ренн
|12
|15
|11
|Труа
|12
|15
|12
|Тулуза
|12
|15
|13
|Генгам
|12
|14
|14
|Анжер
|12
|13
|15
|Ницца
|12
|13
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Амьен
|11
|11
|18
|Страсбур
|12
|10
|19
|Лилль
|11
|9
|20
|Метц
|12
|3