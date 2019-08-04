Эвра: "Погба по-настоящему любимым чувствовал себя только в "Ювентусе"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, почему Поль Погба хочет уйти из "Манчестер Юнайтед". Об этом информирует Mail on Sunday.

"Не знаю, что ждет в будущем Поля Погба, но знаю, что по-настоящему любимым он чувствовал себя только в "Ювентусе". В "МЮ" он этого не чувствует", - сказал Эвра.

Ранее сообщалось, что футболист этим летом может перейти в "Реал" или "Ювентус". Однако недавно главный тренер "МЮ Сульшер заявил, что Погба не покинет команду.

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