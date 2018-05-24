Эвра покинул "Вест Хэм"

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Эвра покинул "Вест Хэм"

Лондонский "Вест Хэм" на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Патриса Эвра.

Контракт французского фулбека с "молотобойцами" истекает 30 июня и стороны решили не продлевать его.

Напомним, что 37-летний Эвра выступал за "Вест Хэм" с февраля текущего года, в его активе пять матчей.

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