Эвра получил красную карточку перед матчем с "Гимарайншем" за удар ногой в голову фанату своей команды
Защитник "Марселя" Патрис Эвра был удален перед началом матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Гимарайнша".
Футболиста во время разминки оскорбляли болельщики его команды. Около получаса он никак не реагировал, но затем подошел к бровке и нанес удар ногой в голову одному из фанатов.
Видео: Эвра бьет фаната.
#VSCOM un truc de fou s'est passé entre des supporters semble-t-il Marseillais et des joueurs dont Evra ! Ça a tapé ! @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/C9Cozns6X4— Karim Attab (@karimattab1) 2 ноября 2017 г.
Стоит отметить, что 35-летний Эвра стал первым игроком в истории, который получил красную карточку до начала матча Лиги Европы.
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Турнир прогнозов: итоги 16 тура
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