Эвра получил тренерскую лицензию

Фото: инстаграм Эвра/Автор неизвестен

Экс-защитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра заявил о получении тренерской лицензии.

"Тренерская работа: лицензия B — получена, лицензия A — получена. Я бы хотел выразить огромную благодарность "Манчестер Юнайтед" за возможность получить опыт. Спасибо всем игрокам, которым пришлось выдержать много часов моих криков на поле. Спасибо Профессиональной футбольной ассоциации, сборной Англии и всем моим наставникам. Идёт загрузка процесса становления тренера", — написал Эвра в своём инстаграм.

Напомним, что Эвра завершил свою игровую карьеру в 2019 году.

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