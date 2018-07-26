Эвра получил выгодное предложение

Теги аль-файсали аль-маджмаахпатрис эвра

Эвра получил выгодное предложениеИзвестный французский защитник Патрис Эвра может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, в подписании 37-летнего бека заинтересован представитель местной Премьер-Лиги "Аль-Файсали". Клуб уже сделал французу выгодное предложение.

В настоящее время Эвра является свободным агентом. Его последним клубом был "Вест Хэм".

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