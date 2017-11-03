Эвра получит пятиматчевую дисквалификацию

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Эвра получит пятиматчевую дисквалификацию

Защитник "Марселя" Патрис Эвра получит длительную дисквалификацию за удар болельщика перед матчем Лиги Европы против "Витории Гимараэш", сообщает официальный сайт УЕФА.

36-летнему французу грозит бан, как минимум, на пять матчей. Заседание по этому вопросу запланировано на 10 ноября.

Напомним, что Эвра стал первым игроком в истории, который получил красную карточку до начала матча Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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