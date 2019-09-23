Эвра пообещал купить Дибалу в "МЮ", если его возьмут в руководство клуба



Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра заявил, что он хочет войти в руководство английского клуба.

"Я считал, что для меня пришло время взять дело в свои руки. Руководство "Манчестер Юнайтед", вы готовы позволить нам помочь вам? Моим первым трансфером стал бы Дибала", - написал Эвра в своем Instagram.

Напомним, что летом Дибала мог перейти в "Манчестер Юнайтед", но отказался от трансфера.

В данный момент манкунианцы занимают лишь восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав восемь очков после шести туров.

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