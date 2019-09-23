Эвра пообещал купить Дибалу в "МЮ", если его возьмут в руководство клуба

Теги манчестер юнайтедювентуспауло дибалапатрис эвра

Эвра пообещал купить Дибалу в "МЮ", если его возьмут в руководство клуба
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра заявил, что он хочет войти в руководство английского клуба.

"Я считал, что для меня пришло время взять дело в свои руки. Руководство "Манчестер Юнайтед", вы готовы позволить нам помочь вам? Моим первым трансфером стал бы Дибала", - написал Эвра в своем Instagram.

Напомним, что летом Дибала мог перейти в "Манчестер Юнайтед", но отказался от трансфера. 

В данный момент манкунианцы занимают лишь восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав восемь очков после шести туров.

Не пропустите: Рой Кин дал жёсткую оценку игре "Манчестер Юнайтед" на старте сезона. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Глушаков отреагировал на лайк Цорном комментария, в котором фанат высмеял Кононова

Глушаков отреагировал на лайк Цорном комментария, в котором фанат высмеял Кононова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов