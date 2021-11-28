Эвра поздравил Месси с завоеванием "Золотого мяча"

1 Теги лионель мессизолотой мячпатрис эвра

Эвра поздравил Месси с завоеванием "Золотого мяча"Фото: инстаграм Эвра/Автор неизвестен

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра заранее выразил свои поздравления аргентинскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси с завоеванием седьмого "Золотого мяча". 

"Поздравляю Месси с завоевание очередного "Золотого мяча", – написал Эвра в инстаграме.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится в понедельник, 29 ноября в Париже.

Ранее инсайдер Маттео Моретто сообщил, что Месси уже уведомлен о том, что получит награду.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Присоединаюсь к поздравлению! Месси Король футбола, это знает безмозглый второгодник!

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