Эвра поздравил всех с Хэллоуином

Защитник "Марселя" Патрис Эвра поздравил всех Хэллоуином.

В видеообращении 36-летний француз предстал истекающим кровью и с мачете в руках.

Видео: Поздравление от Эвра.

"Счастливого Хэллоуина! Не бойтесь! Просто люблю эту игру", - подписал Эвра видео, которое опубликовано в его Instagram.

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