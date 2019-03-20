Эвра принёс извинения за гомофобские высказывания в адрес футболистов ПСЖ

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Эвра принёс извинения за гомофобские высказывания в адрес футболистов ПСЖ

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра принёс извинения за гомофобские высказывания в адрес футболистов ПСЖ.

"Произошедшее является огромным недоразумением. Видео было снято в шутку, но французские СМИ преподнесли его, будто я выступаю против людей с нетрадиционной ориентацией. Я не хотел никого обидеть. Я не гомофоб и ничего не имею против геев. Если я кого-то обидел, то приношу свои извинения", - сказал Эвра.

Напомним, что после вылета ПСЖ из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Манчестер Юнайтед" француз назвал футболистов парижан "faggots" (в переводе - гомосексуалисты в грубой форме), а игроков "красных дьяволов" - мужиками.

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