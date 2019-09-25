Эвра рассказал, почему фанаты других клубов смеются над "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра в инстаграме обратился к болельщикам "красных дьяволов".

"Я всегда говорю, что люди смеются над нами, потому что раньше они от нас страдали. Но если вы не хотите поддерживать нас, когда мы боремся, значит, вы не можете поддерживать и когда мы победим. "Манчестер Юнайтед" нужна положительная энергия фанатов клуба по всему миру. Мы все вместе должны работать над этим", - написал Эвра.

Француз выступал за "МЮ" с 2006 по 2014 год и выиграл с командой 14 трофеев.

В текущем сезоне манкунианцы по итогам шести туров занимают восьмое место в турнирной таблице с 10-очковым отставанием от лидирующего "Ливерпуля".

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