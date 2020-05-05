Эвра рассказал, почему Фергюсон ушел из "Манчестер Юнайтед"

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Эвра рассказал, почему Фергюсон ушел из "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра поделился воспоминаниями об уходе сэра Алекса Фергюсона с поста главного тренера манкунианцев.

"Мы приехали на базу, а там повсюду были камеры. Я подумал, что что-то случилось с кем-то из игроков. Нам сказали, что босс хочет что-то сказать и это не будет хорошей новостью. 

Фергюсон пришел к нам и сказал, что уходит. "Я ухожу на пенсию, так как нужен своей жене". Он извинился перед ван Перси и Кагавой, так как только привел их в команду", - приводит слова Эвра Daily Mail.

Фергюсон тренировал "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб выиграл 38 трофеев, среди которых 13 титулов чемпиона Англии и две победы в Лиге Чемпионов.

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