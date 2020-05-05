Эвра рассказал, почему Фергюсон ушел из "Манчестер Юнайтед"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра поделился воспоминаниями об уходе сэра Алекса Фергюсона с поста главного тренера манкунианцев.
"Мы приехали на базу, а там повсюду были камеры. Я подумал, что что-то случилось с кем-то из игроков. Нам сказали, что босс хочет что-то сказать и это не будет хорошей новостью.
Фергюсон пришел к нам и сказал, что уходит. "Я ухожу на пенсию, так как нужен своей жене". Он извинился перед ван Перси и Кагавой, так как только привел их в команду", - приводит слова Эвра Daily Mail.
Фергюсон тренировал "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб выиграл 38 трофеев, среди которых 13 титулов чемпиона Англии и две победы в Лиге Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18