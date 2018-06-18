Эвра рассказал случай, который наилучшим образом характеризует Роналду

Теги криштиану роналдуманчестер юнайтедпатрис эврарио фердинанд

Эвра рассказал случай, который наилучшим образом характеризует РоналдуЗащитник "Вест Хэма" Патрис Эвра рассказал случай, который наилучшим образом характеризует форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Криштиану - это машина. Он играл в настольный теннис, и Рио Фердинанд обыграл его, из-за этого мы все кричали. Роналду был так расстроен. После этого случая он послал своего кузена купить домой стол для настольного тенниса. Он тренировался в течение двух недель и вернулся, обыграв Рио перед всеми. Это весь Криштиану", - цитирует 37-летнего бека Football__Tweet.

Эвра и Роналду играли вместе в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Роналду намерен вернуться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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