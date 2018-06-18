Эвра рассказал случай, который наилучшим образом характеризует Роналду

Защитник "Вест Хэма" Патрис Эвра рассказал случай, который наилучшим образом характеризует форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Криштиану - это машина. Он играл в настольный теннис, и Рио Фердинанд обыграл его, из-за этого мы все кричали. Роналду был так расстроен. После этого случая он послал своего кузена купить домой стол для настольного тенниса. Он тренировался в течение двух недель и вернулся, обыграв Рио перед всеми. Это весь Криштиану", - цитирует 37-летнего бека Football__Tweet.

Эвра и Роналду играли вместе в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Роналду намерен вернуться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru