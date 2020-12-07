Эвра рассказал, в чем проблема форварда Жиру

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Эвра рассказал, в чем проблема форварда Жиру

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра поделился мнением о своем соотечественнике нападающем "Челси" Оливье Жиру.

"Единственной проблемой Жиру является его фамилия. Если бы его звали Жирондиньо, то люди любили бы его. Я считаю его сильнейшим нападающим "Челси". Не понимаю, почему в нем сомневаются фанаты сборной Франции. Жиру всегда критиковали в "Арсенале", но он справлялся с проблемами. Если бы я был тренером, Оливье всегда играл бы в основном составе", - приводит слова Эвра Sky Sports.

В нынешнем сезоне 34-летний Жиру провел за "Челси" 11 матчей во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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