Эвра в детстве подвергся сексуальному насилию
Фото: инстаграм Эвра/Автор неизвестен
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, что в 13-летнем возрасте ему в рот засунули пенис. По словам француза, это сделал его учитель.
Об этом 40-летний Эвра сообщил The Times перед выпуском автобиографии.
Тогда Эвра оставался в доме преподавателя три ночи в неделю. Мужчина пытался "ухаживать" за ним, позволяя играть на Nintendo и вкусно кормить.
В одну из ночей, как утверждает Патрис, учитель решился на "более прямой контакт" и засунул ему член в рот. Эвра добавил, что учитель был сексуально возбужден и трогал себя, пытаясь снять одежду с Патриса. После этого француз к учителю не приходил.
Эвра также рассказал, что в начале футбольной карьеры с ним связывалась полиция, так как на учителя поступали жалобы. Но француз не стал говорить полицейским о пережитом насилии. В книге Патрис отмечает, что сожалеет об этом решении.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18