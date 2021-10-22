Эвра в детстве подвергся сексуальному насилию

Фото: инстаграм Эвра/Автор неизвестен

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, что в 13-летнем возрасте ему в рот засунули пенис. По словам француза, это сделал его учитель.

Об этом 40-летний Эвра сообщил The Times перед выпуском автобиографии.

Тогда Эвра оставался в доме преподавателя три ночи в неделю. Мужчина пытался "ухаживать" за ним, позволяя играть на Nintendo и вкусно кормить.

В одну из ночей, как утверждает Патрис, учитель решился на "более прямой контакт" и засунул ему член в рот. Эвра добавил, что учитель был сексуально возбужден и трогал себя, пытаясь снять одежду с Патриса. После этого француз к учителю не приходил.

Эвра также рассказал, что в начале футбольной карьеры с ним связывалась полиция, так как на учителя поступали жалобы. Но француз не стал говорить полицейским о пережитом насилии. В книге Патрис отмечает, что сожалеет об этом решении.

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