Эвра высказался о шансах Месси выиграть "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Патриса Эвра/Автор неизвестен
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра поделился мнением о фаворитах в борьбе за "Золотой мяч".
"Мне кажется, что "Золотой мяч" должен выиграть Канте. Либо Жоржиньо, который также заслуживает награду. Не понимаю, почему люди говорят про него, что он просто полузащитник. Жоржиньо выиграл все трофеи и был важным игроком своих команд.
Мне надоело отдавать "Золотой мяч" Месси. Что он выиграл в прошлом сезоне? Хорошо, Кубок Америки, но чего он добился с "Барселоной"? Для меня будет большой несправедливостью, если "Золотой мяч" выиграет не Жоржиньо", - приводит слова Эвра Prime Video Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18