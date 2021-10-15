Эвра высказался о шансах Месси выиграть "Золотой мяч"

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Эвра высказался о шансах Месси выиграть "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Патриса Эвра/Автор неизвестен

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра поделился мнением о фаворитах в борьбе за "Золотой мяч".

"Мне кажется, что "Золотой мяч" должен выиграть Канте. Либо Жоржиньо, который также заслуживает награду. Не понимаю, почему люди говорят про него, что он просто полузащитник. Жоржиньо выиграл все трофеи и был важным игроком своих команд.

Мне надоело отдавать "Золотой мяч" Месси. Что он выиграл в прошлом сезоне? Хорошо, Кубок Америки, но чего он добился с "Барселоной"? Для меня будет большой несправедливостью, если "Золотой мяч" выиграет не Жоржиньо", - приводит слова Эвра Prime Video Sport.

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Первоклашка с крутым нравом

Полностью с вами согласен сэр!ЗМ Левандовскому за прошлых 2 сезона и Канте за его 5-летний перфоманс в Челси!Аргентинской швабре уже достаточно ЗМ!Причём липовых!GGMU!

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