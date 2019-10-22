Эвра: "Я всегда был рад играть против "Арсенала", потому что знал, что нас ждёт победа"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра высказался о поражении "Арсенала" в игре против "Шеффилда" (0:1).

"Поздравляю "Шеффилд" они заслуженно победили. В "Арсенале" я не удивлен. 10 лет назад я их считал детишками и сейчас ничего не изменилось. И я не проявляю неуважения к футболистам.

"Арсенал" не смотрится как команда-победитель. Они слабы ментально. Я всегда был рад играть против "Арсенала", потому что знал, что нас ждёт победа. Когда к нам присоединился Робин ван Перси, я сразу подошел к нему и сказал: "Добро пожаловать в мужской клуб", - приводит слова Эвра Sky Sports.

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