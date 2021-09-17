Эвра ярко отреагировал на проблему Роналду с овцами

1 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдупатрис эвра

Эвра ярко отреагировал на проблему Роналду с овцами

Фото: инстаграм Патриса Эвра/Автор неизвестен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра пошутил на тему истории с нападающим манкунианцев Криштиану Роналду, который якобы переехал в другой дом из-за блеяния овец по утрам. 

"Брат, не переживай, я уведу своих овец подальше от твоего дома", — написал Эвра в своем инстаграме, приложив видео, как он сидит в лодке с овцами.

Стоит отметить, что пресс-служба Роналду опровергла информацию о проблемах с овцами.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду сравнялся с Месси и Бензема в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lsuslov

Тут кто-то хочет секс с студенткой 3 курса? Я хорошо прыгаю на члене и делаю хороший минет В замен хочу чтобы парень мне лизал анус. Написать в чат: http://urlr.me/1Dcnv

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Пеле снова попал в реанимацию

Пеле снова попал в реанимацию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов