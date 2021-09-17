Эвра ярко отреагировал на проблему Роналду с овцами

Фото: инстаграм Патриса Эвра/Автор неизвестен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра пошутил на тему истории с нападающим манкунианцев Криштиану Роналду, который якобы переехал в другой дом из-за блеяния овец по утрам.

"Брат, не переживай, я уведу своих овец подальше от твоего дома", — написал Эвра в своем инстаграме, приложив видео, как он сидит в лодке с овцами.

Стоит отметить, что пресс-служба Роналду опровергла информацию о проблемах с овцами.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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