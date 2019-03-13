Эвра ярко отреагировал на третий гол Роналду в ворота "Атлетико"

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Эвра ярко отреагировал на третий гол Роналду в ворота "Атлетико"

Бывший защитник "Ювентуса" Патрис Эвра присутствовал на ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между туринской командой и "Атлетико".

В инстаграме француз опубликовал видео, на котором запечатлена его реакция на третий гол Криштиану Роналду в ворота "матрасников".

Португалец реализовал пенальти на 86-й минуте и это позволило "старой синьоре" пробиться в 1/4 финала ЛЧ.

Эвра предпочёл не смотреть, как Роналду бьёт с "точки", но, услышав радость трибун, присоединился к всеобщему ликованию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buona notte @juventus @cristiano #ilovethisgame #positive4evra

Публикация от Patrice Evra (@patrice.evra)

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, лучшего пенальтиста в мире нет, и я этим горжусь. Благодаря левым пеналькам, и получил все свои "Золотые мячи" и "Золотые бутсы" в Реале. Спасибо Пересу,и его БАБЛУ!

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