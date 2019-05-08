Эвребе - о матче "Челси" - "Барселона" в 2009 году: "Хотел бы, чтобы в тот день у меня была помощь VAR"

Известный в прошлом норвежский арбитр Том-Хеннинг Эвребе сожалеет, что в скандальном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов между "Челси" и "Барселоной" в сезоне 2008/09 у него не было возможности воспользоваться помощью системы VAR.

"Хотел бы я, чтобы в тот день у меня была помощь VAR. За два часа из довольно уважаемого судьи я превратился в самого большого придурка в мире футбола. После игры арбитров сопровождала полиция, пока мы не сели в самолёт и не вернулись домой", - сказал Эвребе.

Напомним, что в том матче судейская бригада приняла ряд спорных решений, которые помогли "Барселоне" пробиться в финал ЛЧ. Впоследствии "блауграна" выиграла турнир.

Что касается Эвребе, то он работал ещё на четырёх играх ЛЧ в следующем сезоне, после чего завершил международную карьеру из-за поступающих угроз.

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