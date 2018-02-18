Эвребо: "Не могу гордиться своей работой на матче "Челси" - "Барселона" в полуфинале ЛЧ 2009-го года"

Известный в прошлом норвежский арбитр Том Хеннинг Эвребо вспомнил о своей скандальной работе на полуфинальном матче полуфинала Лиги Чемпионов 2009-го года между лондонским "Челси" и каталонской "Барселоной".

"Горжусь ли я своим судейством в том матче. Нет, совсем нет. На самом деле это был не мой лучший день. Но эти ошибки могут быть совершены судьей... а иногда - и игроком или тренером. В тот день я не продемонстрировал тот уровень, который должен был. Но нет, я не могу гордиться этим днем ", - цитирует Эвребо Marca.

Напомним, Серхи Роберто надеется отметить свой новый контракт с "Барселоной" победой над "Челси". | soccernews.ru