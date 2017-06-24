Евро-2017 U-21: Италия одолела Германию, Дания разобралась с Чехией

В рамках третьего тура группового этапа молодёжного Евро-2017 состоялись два матча в группе C. Италия одержала минимальную победу над Германией благодаря голу Федерико Бернардески, а Дания переиграла Чехию.

Италия U-21 – Германия U-21 - 1:0

Гол: Бернардески, 30 - 1:0.

Италия U-21 – Доннарумма, Кальдара, Баррека, Конти, Ругани, Кьеза (Петанья, 78), Пеллегрини, Бернардески, Бенасси, Берарди (Локателли, 85), Гальярдини.

Германия U-21 – Поллерсбек, Кемпф, Штарк, Толян, Вайзер (Амири, 76), Дауд (Юнг, 72), Герхардт, Майер (Филипп, 67), Арнольд, Гнабри, Зельке.



Чехия U-21 – Дания U-21 - 2:4

Голы: Андерсен, 23 - 0:1, Шик, 27 - 1:1, Зохоре, 35 - 1:2, Хоры, 54 - 2:2, Зохоре, 73 - 2:3, Ингвартсен, 90 - 2:4.

Чехия U-21 – Зима, Гавел, Симич, Люфтнер, Травник, Гашек (Хоры, 46), Янкто (Юлиш, 64), Соучек, Черны, Хольцер (Гавлик, 78), Шик.

Дания U-21 – Хейбьерг, Макше, Педерсен (Матиасен, 74), Ниссен, Банггор, Нергор, Кристенсен (Нильсен, 57), Андерсен, Юльсагер (Ингвартсен, 65), Йенсен, Зохоре.

Итоговая турнирная таблица: Италия U-21 - 6, Германия U-21 - 6, Дания U-21 - 3, Чехия U-21 - 3.

Не пропустите: Евро-2017 U-21: Испания и Португалия одерживают победы. | http://soccernews.ru