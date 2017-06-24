Евро-2017 U-21: Италия одолела Германию, Дания разобралась с Чехией
В рамках третьего тура группового этапа молодёжного Евро-2017 состоялись два матча в группе C. Италия одержала минимальную победу над Германией благодаря голу Федерико Бернардески, а Дания переиграла Чехию.
Италия U-21 – Германия U-21 - 1:0
Гол: Бернардески, 30 - 1:0.
Италия U-21 – Доннарумма, Кальдара, Баррека, Конти, Ругани, Кьеза (Петанья, 78), Пеллегрини, Бернардески, Бенасси, Берарди (Локателли, 85), Гальярдини.
Германия U-21 – Поллерсбек, Кемпф, Штарк, Толян, Вайзер (Амири, 76), Дауд (Юнг, 72), Герхардт, Майер (Филипп, 67), Арнольд, Гнабри, Зельке.
Чехия U-21 – Дания U-21 - 2:4
Голы: Андерсен, 23 - 0:1, Шик, 27 - 1:1, Зохоре, 35 - 1:2, Хоры, 54 - 2:2, Зохоре, 73 - 2:3, Ингвартсен, 90 - 2:4.
Чехия U-21 – Зима, Гавел, Симич, Люфтнер, Травник, Гашек (Хоры, 46), Янкто (Юлиш, 64), Соучек, Черны, Хольцер (Гавлик, 78), Шик.
Дания U-21 – Хейбьерг, Макше, Педерсен (Матиасен, 74), Ниссен, Банггор, Нергор, Кристенсен (Нильсен, 57), Андерсен, Юльсагер (Ингвартсен, 65), Йенсен, Зохоре.
Итоговая турнирная таблица: Италия U-21 - 6, Германия U-21 - 6, Дания U-21 - 3, Чехия U-21 - 3.
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