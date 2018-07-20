Евро-2018 (U-19): Крупная победа Франции над Турцией, ничья между Украиной и Англией

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Евро-2018 (U-19): Крупная победа Франции над Турцией, ничья между Украиной и Англией

Завершились два матча второго тура группового этапа юношеского чемпионата Европы-2018 (U-19). Франция с крупным счетом победила Турцию, Украина сыграла вничью с Англией.

Турция - Франция - 0:5 (0:3)
Голы: Гитан, 2 - 0:1, Гуйри, 22 - 0:2, Гуйри, 33 - 0:3, Диаби, 58 - 0:4, Куизанс, 90+2 (с пенальти) - 0:5

Украина - Англия - 1:1 (1:1)
Голы: Таверньер, 8 - 0:1, Супряха, 38 - 1:1

Положение команд: Англия, Украина - 4, Франция - 3, Турция - 0.

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3 Албания 3 3
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Группа B М О
1 Уэльс 3 6
2 Англия 3 5
3 Словакия 3 4
4 Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия 3 7
2 Польша 3 7
3 Северная Ирландия 3 3
4 Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия 3 7
2 Испания 3 6
3 Турция 3 3
4 Чехия 3 1
Группа E М О
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3 Ирландия 3 4
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