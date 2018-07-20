Евро-2018 (U-19): Крупная победа Франции над Турцией, ничья между Украиной и Англией
Завершились два матча второго тура группового этапа юношеского чемпионата Европы-2018 (U-19). Франция с крупным счетом победила Турцию, Украина сыграла вничью с Англией.
Турция - Франция - 0:5 (0:3)
Голы: Гитан, 2 - 0:1, Гуйри, 22 - 0:2, Гуйри, 33 - 0:3, Диаби, 58 - 0:4, Куизанс, 90+2 (с пенальти) - 0:5
Украина - Англия - 1:1 (1:1)
Голы: Таверньер, 8 - 0:1, Супряха, 38 - 1:1
Положение команд: Англия, Украина - 4, Франция - 3, Турция - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1