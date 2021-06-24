Евро-2020: итоговые таблицы групп

Завершился групповой этап чемпионата Европы и определились все участники 1/8 финала.

Группа А. В плей-офф вышли Италия, Уэльс и Швейцария.

Группа В. В плей-офф вышли Бельгия и Дания.

Группа С. В плей-офф вышли Нидерланды, Австрия и Украина.

Группа D. В плей-офф вышли Англия, Хорватия и Чехия.

Группа Е. В плей-офф вышли Швеция и Испания.

Группа F. В плей-офф вышли Франция, Германия и Португалия.

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