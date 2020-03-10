Евро-2020 могут перенести на следующий год из-за коронавируса
УЕФА может принять решение о переносе Чемпионата Европы 2020 года, утверждает Tuttosport.
По сведениям издания, об этом просят футбольные федерации многих стран, которые страдают от эпидемии коронавируса или опасаются распространения болезни.
Один из вариантов - провести континентальное первенство в следующем году, однако президент УЕФА Александер Чеферин пока выступает против такой идеи.
Напомним, что Евро-2020 должно пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах из 11 стран.
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