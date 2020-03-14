Евро-2020 может пройти в декабре

УЕФА рассматривает различные варианты переноса Чемпионата Европы 2020 года.

По информации The Telegraph, среди прочего изучается возможность проведения континентального первенства в декабре.

Таким образом смогут завершиться европейские чемпионаты, а также Лига Чемпионов и Лига Европы.

Данный вопрос будет рассматриваться в ближайший вторник на специальном собрании УЕФА.

Напомним, что сейчас приостановлены большинство клубных турниров из-за пандемии коронавируса.

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