Евро-2020 не поменяет название, несмотря на перенос на 2021 год
УЕФА не будет переименовать Чемпионат Европы 2020 года, об этом сообщает пресс-служба организации.
То есть, несмотря на проведение в 2021 году, первенство останется с названием Евро-2020.
Напомним, что турнир запланирован на период с 11 июня по 11 июля следующего года.
Евро пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В противном случае концовка клубного сезона оказалась бы под угрозой срыва.
Не пропустите: Семак прокомментировал решение о переносе Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Куман высказался о позиции де Йонга в "Барселоне"
-
"Матч ТВ" будет показывать чемпионат Беларуси
-
3
Макманаман объяснил, почему Мане и Салах не перейдут в "Барселону" или "Реал"
-
1
Дортмундская "Боруссия" соскучилась по своим болельщикам
-
1
Заа внес вклад в борьбу с коронавирусом
-
2
Почеттино хочет поработать с Месси в "Ньюэллз Олд Бойз"
-
1
"Манчестер Юнайтед" претендует на вингера "Атлетико"
-
1
Крыховяк - лучший игрок "Локомотива" в марте
-
Лука Тони назвал идеального партнёра для Роналду
-
2
"Барселона" определилась с ценой на Ракитича
-
1
Что почитать во время карантина? Относительно недавно вышла книга о Юргене Клоппе в русском варианте - мы осилили ее и готовы рассказыть главные моменты
-
1
Ла Лига рассматривает возможность проведения матчей каждые 48 часов после возобновления сезона
-
Шюррле показал, как тренируется во время карантина
-
1
Евро-2020 не поменяет название, несмотря на перенос на 2021 год
-
1
"Барселона" включилась в борьбу за трансферную цель "Реала"
-
Бракамонте: "Москва" заплатила за меня одну корову и три огурца"
-
АПЛ собирается возобновить сезон в начале мая
-
3
Эмери - о вылете ПСЖ от "Барселоны" в 2017 году: "В одном матче мы играли против них, а в другом - против судьи"
-
Ари высказался о русских женщинах
-
Юран: "Кокорин идёт по пути Дзюбы"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1