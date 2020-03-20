Евро-2020 не поменяет название, несмотря на перенос на 2021 год

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Евро-2020 не поменяет название, несмотря на перенос на 2021 год

УЕФА не будет переименовать Чемпионат Европы 2020 года, об этом сообщает пресс-служба организации.

То есть, несмотря на проведение в 2021 году, первенство останется с названием Евро-2020.

Напомним, что турнир запланирован на период с 11 июня по 11 июля следующего года.

Евро пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В противном случае концовка клубного сезона оказалась бы под угрозой срыва.

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