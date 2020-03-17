Евро-2020 перенесён на следующий год

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Евро-2020 перенесён на следующий год

УЕФА приняла решение провести Чемпионат Европы 2020 года в другие сроки.

Континентальное первенство состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Эту информацию подтверждают несколько источников, в том числе авторитетная испанская газета AS и пресс-служба Норвежской футбольной ассоциации.

Напомним, что изначально турнир планировался на период с 12 июня по 12 июля 2020 года и должен был пройти в 12 городах, в том числе Санкт-Петербурге.

Сейчас в Европе бушует эпидемия коронавируса, из-за чего пришлось остановить практически все клубные турниры. Жертвами болезни во всём мире уже стали более 7 тысяч человек.

Не пропустите: УЕФА хочет получить более 300 миллионов евро за перенос Чемпионата Европы на 2021 год. | http://soccernews.ru
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