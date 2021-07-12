Евро-2020 побил рекорд по забитым голам

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Евро-2020 побил рекорд по забитым голам

Завершившийся накануне Чемпионат Европы стал самым результативным в истории.

В 51 матче континентального первенства было забито 142 гола. Это новый рекорд. В среднем команды-участницы отличались 2,78 раза в каждой игре.

Евро-2020 превзошёл результат турнира 2016 года, в котором сборные наколотили 108 мячей.

Самый результативный матч на прошедшем ЧЕ - Испания - Хорватия (5:3) в 1/8 финала.

Не пропустите: Названы самые результативные команды Евро-2020. | http://soccernews.ru
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