Евро-2020 стал самым результативным в истории турнира

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Евро-2020 стал самым результативным в истории турнира

На данный момент на Чемпионате Европы-2020 было забито 118 мячей.

Это лучший результат в истории Евро. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году - 108 голов.

В текущем розыгрыше континентального первенства командам осталось провести 9 матчей.

Евро-2020 - второй Чемпионат Европы в истории с 24 участниками.

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