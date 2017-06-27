Евро U-21: в полуфинале турнира Англия сразится с Германией

Англия U-21 – Германия U-21

Стадион: "Тыхы" (Тыхы, Польша)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Гедиминас Мажейка (Литва)

Параллельно с Кубком Конфедераций проходит весьма интересный турнир в Польше, который собрал огромное количество юных дарований – чемпионат Европы среди молодежных сборных. По традиции, данные форумы всегда привлекают особое внимание не только скаутских служб различных топ-клубов, но также существует неподдельный интерес и со стороны самого рядового болельщика футбола.

На очереди самое интересное, а именно стадия плей-офф, которая стартует сразу же с полуфинала и откроется противостоянием двух именитых сборных - Англии и Германии. Обе команды имеют в своем расположении игроков высокого класса, поэтому борьба видеться увлекательной и бескомпромиссной. На пути к 1/2 финала британцы выиграли группу "А", поочередно сыграв вничью со шведами, переиграв со счетом 2:1 словаков и разгромив поляков.

Путь сборной Германии на текущем турнире был куда более сложным. Подопечные Хорста Хрубеша пролезли в плей-офф через рейтинг лучших команд, занявших второе место в группе. В квартете "В" немцам в соперники помимо Дании и Чехии досталась очень сильная Италия, которая и опередила "орлов" в борьбе за первую строчку. Обе команды набрали по шесть очков, но решающей стала очная встреча, в которой сильнее была "Скуадра Адзурра". Благо, дисквалифицированных и трамированных ни в стане "трех львов", ни в расположении Бундестим не имеется, поэтому обе сборные обязаны показать свой максимум.

Интересные факты противостояния Англии U-21 и Германии U-21:

В общей сложности молодежные сборные Англии и Германии провели десять официальных матчей. В двух из них победили немцы. Англичане - в четырех.

Англия дважды выигрывала молодежное первенство Европы - в 1982 и 1984 годах. В то время, как Германия всего один раз – в 2009. Тогда Бундестим в финальном поединке как раз взяли верх над британцами.

В рамках финальных турниров соперники провели четыре встречи. Германия победила два раза, Англия - один.

Ориентировочные составы на игру:

Англия: Пикфорд, Холгейт, Чемберс, Моусон, Чилуэлл, Чалоба, Уорд-Праус, Свифт, Бэйкер, Редмонд, Грэй

Германия: Поллерсбек, Герхардт, Штарк, Кемпф, Тольян, Арнольд, Дауд, Вайзер, Майер, Гнабри, Зельке

Прогноз на матч Англия U-21 – Германия U-21:

Евро среди молодежных сборных – турнир, который славится своей непредсказуемостью в плане результатов. Особенно, если встречаются такие футбольные "киты", как Англия и Германия. Тем не менее, букмекеры больше склоняются в пользу ребят Хорста Хрубеша, оценивая их выигрыш в 2.25. На победу команды Эйди Бутройда специалисты выставляют коэффициент 3.2.

Богдан Архипенко

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