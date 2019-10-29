Еврокубки в отпуске, но посреди недели также жарко: выделяем 4 матча, которые стоит глянуть в течении "мидвика"

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон"

29 октября, 21:45. Манчестер, "Этихад"

В 1/8 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" примет "Саутгемптон", который на выходных опозорился на весь мир. 0:9 дома от "Лестера" – это поражение стало рекордной домашней неудачей в истории высшего дивизиона чемпионата Англии. Безусловно, команда Ральфа Хазенхюттля стремится реабилитироваться, однако оппонент для этого выпал не слишком подходящий. "Манчестер Сити" – не только действующий чемпион Англии, "горожане" выиграли 4 Кубка лиги в 6-ти розыгрышах и явно настроены продолжить удачную серию. Интересно, что это лишь первый этап противостояния между этими командами – уже 2 ноября "Ман. Сити" и "Саутгемптон" сыграют в рамках чемпионата Англии. Поэтому вряд ли команды выйдут на сегодняшний матч в оптимальных составах, ведь Кубок лиги – все же не приоритетный турнир на данный момент. "Саутгемптон" находится в зоне вылета с худшей защитой в АПЛ, а "горожане" продолжают погоню за "Ливерпулем" и имеют сложный календарь в ноябре.

"Ливерпуль" – "Арсенал"

30 октября, 21:30. Ливерпуль, "Энфилд"

Жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги подарил сразу две топ-пары – в первой из них сойдутся "Ливерпуль" и "Арсенал". Безусловно, данный турнир не является приоритетом для обеих команд – "Ливерпуль" лидирует в чемпионате с 6-очковым отрывом от "Манчестер Сити", а "Арсенал" выпал за пределы зоны Лиги Чемпионов. Только 1 очко в матчах с "Шеффилд Юнайтед" и "Кристал Пэлэс", а также скандал с Джакой (который послал трибуны) свидетельствуют об определенных проблемах в лагере "канониров". "Арсенал" уже 3 сезона подряд не может финишировать в топ-4 и пробиться в Лигу Чемпионов, а последние результаты не добавляют оптимизма фанатам лондонцев. В "Ливерпуля" ситуация куда лучше – "красные" потеряли всего 2 очка в 10-ти матчах и теперь выглядят главным претендентом на чемпионство. Расслабляться нельзя – о потенциальном вылете из Кубка лиги болельщики забудут куда быстрее, чем об очередном годе без победы в чемпионате.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед"

30 октября, 22:05. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

Во втором культовом противостоянии 1/8 финала Кубка лиги сойдутся "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Лондонцы подходят к поединку в лучшей форме – в активе команды Фрэнка Лэмпарда 4-матчевая победная серия в чемпионате и место в зоне Лиги Чемпионов. МЮ только в последнем поединке сумел придушить "Норвич" и прервать затянувшуюся неудачную серию в АПЛ, поднявшись на 7 позицию. Лэмпард и Сульшер не смогут выставить оптимальные составы. В лазарете "Челси" все еще находятся Лофтус Чик и Кристенсен, также под серьезным вопросом выход Н’Голо Канте. В "Манчестер Юнайтед" самой большой потерей является травма Поля Погба, а отсутствие Далота, Туанзебе и Байи нельзя назвать критическим. Напомним, Манчестер Юнайтед уже противостоял Челси в Премьер-лиге 2019/20 – дебютный официальный матч Фрэнка Лэмпарда на посту наставника "пенсионеров" завершился полной капитуляцией лондонцев со счетом 0:4.

"Наполи" – "Аталанта"

30 октября, 20:00. Неаполь, "Сан-Паоло"

"Аталанта" едет в Неаполь на центральный матч 10-го тура Серии А. "Бергамаски" набрали 20 очков и занимают 3 место в чемпионате, а "Наполи" является ближайшим преследователем "богини", отставая на 3 зачетных пункта. "Аталанта" в Серии А 2019/20 не забивает меньше двух голов за игру и имеет лучшую атаку чемпионата – команда настреляла соперникам 28 мячей за 9 туров. Что касается "Наполи", то команда Карло Анчелотти за 5 матчей пропустила лишь трижды. "Нашла коса на камень" – эта фраза актуальна именно для поединка в Неаполе. К слову, поединок посетит Марек Гамшик – легенда Наполи, который сейчас выступает в Китае, вернется в мировую столицу пиццы, чтобы поддержать своих бывших одноклубников. Это будет первый визит словака в Италию после перехода в "Далянь Ифань" в феврале этого года. Напомним, Гамшик является лучшим бомбардиром в истории Наполи – в его активе 121 гол. Возможно, дух легенды поможет подопечным Анчелотти!