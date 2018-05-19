Еврокубковые амбиции "орлят": "Ницца" едет за очками к "Лиону"

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Еврокубковые амбиции "орлят": "Ницца" едет за очками к "Лиону"

"Лион" – "Ницца"

Стадион: "Стад-де-Лион" (Лион, Франция)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Бенуа Бастьен (Мец)

Центральным матчем заключительного 38-го тура французской Лиги 1 станет противостояние между "Лионом" и "Ниццой". Обе команды преследуют свои цели, которые связаны с выступлением в еврокубках. "Ткачи" имеют хорошие шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов, но для этого им нужно обязательно побеждать в предстоящем поединке. Что касается "Ниццы", то эта команда может и не попасть в Лигу Европы, если уступит на "Стад-де-Лион".

Неожиданное поражение в последнем туре от "Страсбура" (2:3) прервало замечательную семиматчевую победную серию "Лиона" и тем самым усложнило ему задачу выхода в Лигу Чемпионов. Сейчас "львы" все находятся на 3-й строчке в турнирной таблице, имея 75 пунктов, но позади активно поджимает "Марсель", который отстает всего на одно очко. Так как Франция имеет три места в сильнейшем клубном турнире Европы будущего года, хозяевам поля нужно победить предстоящего соперника для выхода в сильнейший еврокубок континента.

"Ницца" перед этим матчем занимает шестое место. Для попадания в Лигу Европы команде Люсьена Фавра нужно на нем и остаться или подняться выше – сейчас она на три очка отстает от идущего пятым "Ренна", но всего на два балла опережает "Бордо" и "Сент-Этьен". Если один из конкурентов сзади победит, "Ницце" нужно будет набирать очки в матче с "Лионом" – победить или сыграть вничью в зависимости от того, как сыграют "Бордо" и "Сент-Этьен".

В прошлую субботу подопечные Люсьена Фавра разгромили дома "Кан" со счетом 4:1 – дубль оформил Марио Балотелли. Это была лишь пятая победа команды за 18 последних матчей. В то же время проиграла "Ницца" только 2 из 12 предыдущих поединков в Лиге 1. А на выезде она уступила всего в одном из шести предыдущих матчей – "Марселю" в последней такой игре.

В матче первого круга "Лион" разгромил "Ниццу" со счетом 5:0, прервав пятиматчевую безвыигрышную серию в противостоянии с ней, в ходе которой набрал всего два очка. Вообще, три последние победы "львов" над "орлятами" были гостевыми. А дома "ткачи" не обыгрывают "Ниццу" с августа 2013 года. Результативность противостояния встреч между командами высокая: в пяти из семи предыдущих матчей забивалось больше двух голов, а в трех встречах – больше трех мячей.

Интересные факты противостояния "Лиона" и "Ниццы":

"Лион" не может выиграть дома у "Ниццы" с августа 2013 года

В 10 последних матчах "Ницца" потерпела два поражения

Последние пять домашних встреч "ткачей" завершились успехом хозяев поля

В матче команд первого круга "Лион" выиграл в гостях со счетом 5:0 

Ориентировочные составы на игру:

"Лион": Горжелин – Рафаэл, Марсело, Морель, Менди, Ауа, Тусар, Н’Домбеле, Фекир, Депай, Траоре.

"Ницца": Бенитес – Суке, Марлон, Данте, Ле Маршан, Тамез, Сери, Сиприен, Сен-Максимен, Балотелли, Плеа.

Прогноз на матч "Лион" – "Ницца":

К концу сезона "Ницца" набрала хороший ход, лишь команды из ТОП-4 могли его периодически прерывать. Эта встреча имеет принципиальное значение не только для хозяев, которые могут принять участие в Лиге Чемпионов сразу с группового раунда. Но и для гостей, которым пока еще светит квалификация Лиги Европы.  Букмекеры ставят на победу "Лиона", за которую предлагают средний коэффициент 1.45 баллов, в то же время успех гостей оценивается в 6.50 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 5 баллов.   

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
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