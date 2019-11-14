Евролига пошутила, что Ибрагимович перейдет в баскетбольный клуб, где играет его "двойник"

Теги бавария мюнхензлатан ибрагимович

Евролига пошутила, что Ибрагимович перейдет в баскетбольный клуб, где играет его "двойник"

Пресс-служба Евролиги пошутила, что шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович перейдет в баскетбольную "Баварию".

В официальном Twitter баскетбольного турнира появилась фотография форварда в майке БК "Бавария".

Напомним, что контракт 38-летнего Ибрагимовича с американским клубом истекает в конце года и он уже объявил об уходе.

Стоит отметить, что за баскетбольную "Баварию" выступает боснийский форвард Ненад Джедович, который очень похож на Ибрагимовича внешне и габаритами.

Не пропустите: "Зенит" намекнул на переход Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
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