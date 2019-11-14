Евролига пошутила, что Ибрагимович перейдет в баскетбольный клуб, где играет его "двойник"
Пресс-служба Евролиги пошутила, что шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович перейдет в баскетбольную "Баварию".
В официальном Twitter баскетбольного турнира появилась фотография форварда в майке БК "Бавария".
Next stop...@fcb_basketball?#GameON https://t.co/RsSHynJIcH pic.twitter.com/eWqBi6W6AQ— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2019
Напомним, что контракт 38-летнего Ибрагимовича с американским клубом истекает в конце года и он уже объявил об уходе.
Стоит отметить, что за баскетбольную "Баварию" выступает боснийский форвард Ненад Джедович, который очень похож на Ибрагимовича внешне и габаритами.
Не пропустите: "Зенит" намекнул на переход Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
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