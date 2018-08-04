Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом"

"Реал" – "Ювентус"

Стадион: "ФедЭксФилд" (Лэндовер, США)

Начало матча: 01:00

Арбитр: Роберт Сибига (США)

Классическое противостояние двух европейских грандов мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса" пройдет ближайшей ночью в рамках Международного кубка чемпионов. В последние годы чемпион Италии частенько встречается со "сливочными" и результаты этих поединков неутешительные для "Старой синьоры". Чуть более года назад туринцы уступили Королевскому клубу в финале Лиги чемпионов, а в минувшем еврокубковом сезоне "Реал" не пустил итальянский клуб в полуфинал сильнейшего клубного турнира Старого Света.

"Реал" свой первый поединок на текущем Международном кубке чемпионов вполне ожидаемо проиграл. Команда Хулио Лопетеги не справилась с "Манчестер Юнайтед" (1:2). И это притом, что в стартовом составе "сливочных" играли Гарет Бэйл, Иско, Марко Асенсио, Карим Бензема и Тони Кроос.

Это поражение поставило крест на шансах испанцев выиграть турнир. А вот "Ювентус" имеет прекрасные шансы побороться за победу в текущем Международном кубке чемпионов. Команда Массимилиано Аллегри в первых своих играх превзошла мюнхенскую "Баварию" (2:0) в основное время и лиссабонскую "Бенфику" в серии пенальти. Теперь туринцы в случае победы над "Реалом" в основное время выйдут на первое место в общем зачете, опередив нынешнего лидера – лондонский "Тоттенхэм". И тогда только французский "Лион" сможет угрожать позициям итальянского гранда.

При этом Массимилиано Аллегри продолжает использовать в играх футболистов молодежного состава. По-прежнему в турнире не задействованы такие игроки как Блез Матюиди, Дуглас Коста, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Марио Манджукич и Криштиану Роналду.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Ювентуса":

Безвыигрышная серия "Реала" в Международном Кубке Чемпионов достигла четырех матчей

После летнего отпуска "Ювентус" еще не проигрывал

Соперники ни разу в истории (21 матч) не играли в безголевую ничью

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Навас – Начо, Эрнандес, Вальехо, Карвахаль, Иско, Льоренте, Эдегор, Кроос, Бэйл, Бензема.

"Ювентус": Щенсны – Сандро, Кьеллини, Де Шильо, Бенатиа, Перейра, Пьянич, Бернардески, Джан, Хедира, Фавилли.

Прогноз на матч "Реал" – "Ювентус":

Все указывает на то, что "Реал" немного пренебрежительно относится к указанному турниру. Но к дуэли с "Ювентусом" у мадридского клуба должно быть готово больше основных футболистов. Поэтому шансы на победу здесь действительно примерно равны. Говорить о фаворите в подобном матче можно бесконечно, приводя аргументы как в пользу одной, так и в пользу другой команды.

Букмекеры же отдают минимальное преимущество "Реалу", предлагая на победу "сливочных" ставку со средним коэффициентом 2.20 баллов, в то время как на успех "Ювентуса" ставка принимается на уровне 3.20 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.70 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru