Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом"
"Реал" – "Ювентус"
Стадион: "ФедЭксФилд" (Лэндовер, США)
Начало матча: 01:00
Арбитр: Роберт Сибига (США)
Классическое противостояние двух европейских грандов мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса" пройдет ближайшей ночью в рамках Международного кубка чемпионов. В последние годы чемпион Италии частенько встречается со "сливочными" и результаты этих поединков неутешительные для "Старой синьоры". Чуть более года назад туринцы уступили Королевскому клубу в финале Лиги чемпионов, а в минувшем еврокубковом сезоне "Реал" не пустил итальянский клуб в полуфинал сильнейшего клубного турнира Старого Света.
"Реал" свой первый поединок на текущем Международном кубке чемпионов вполне ожидаемо проиграл. Команда Хулио Лопетеги не справилась с "Манчестер Юнайтед" (1:2). И это притом, что в стартовом составе "сливочных" играли Гарет Бэйл, Иско, Марко Асенсио, Карим Бензема и Тони Кроос.
Это поражение поставило крест на шансах испанцев выиграть турнир. А вот "Ювентус" имеет прекрасные шансы побороться за победу в текущем Международном кубке чемпионов. Команда Массимилиано Аллегри в первых своих играх превзошла мюнхенскую "Баварию" (2:0) в основное время и лиссабонскую "Бенфику" в серии пенальти. Теперь туринцы в случае победы над "Реалом" в основное время выйдут на первое место в общем зачете, опередив нынешнего лидера – лондонский "Тоттенхэм". И тогда только французский "Лион" сможет угрожать позициям итальянского гранда.
При этом Массимилиано Аллегри продолжает использовать в играх футболистов молодежного состава. По-прежнему в турнире не задействованы такие игроки как Блез Матюиди, Дуглас Коста, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
Интересные факты противостояния "Реала" и "Ювентуса":
Безвыигрышная серия "Реала" в Международном Кубке Чемпионов достигла четырех матчей
После летнего отпуска "Ювентус" еще не проигрывал
Соперники ни разу в истории (21 матч) не играли в безголевую ничью
Ориентировочные составы на игру:
"Реал": Навас – Начо, Эрнандес, Вальехо, Карвахаль, Иско, Льоренте, Эдегор, Кроос, Бэйл, Бензема.
"Ювентус": Щенсны – Сандро, Кьеллини, Де Шильо, Бенатиа, Перейра, Пьянич, Бернардески, Джан, Хедира, Фавилли.
Прогноз на матч "Реал" – "Ювентус":
Все указывает на то, что "Реал" немного пренебрежительно относится к указанному турниру. Но к дуэли с "Ювентусом" у мадридского клуба должно быть готово больше основных футболистов. Поэтому шансы на победу здесь действительно примерно равны. Говорить о фаворите в подобном матче можно бесконечно, приводя аргументы как в пользу одной, так и в пользу другой команды.
Букмекеры же отдают минимальное преимущество "Реалу", предлагая на победу "сливочных" ставку со средним коэффициентом 2.20 баллов, в то время как на успех "Ювентуса" ставка принимается на уровне 3.20 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.70 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20