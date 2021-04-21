Европейская Суперлига официально приостановлена: названа причина
Европейская Суперлига официально объявила о приостановке турнира. В ближайшее время концепция турнира будет пересмотрена.
"Мы убеждены, что статус европейского футбола должен измениться. Действующая система не работает, поэтому мы предлагаем новое соревнование. Наше предложение сделано для развития спорта, оно должно генерировать ресурсы и стабильность для всей структуры футбола, должно помочь всем справиться с финансовыми трудностями, возникшими из-за пандемии. С нашей помощью мы бы добились увеличения солидарных выплат всем сторонам в футболе.
Английские клубы вынуждены были покинуть проект из-за давления. Несмотря на это, мы уверены, что наш проект полностью соответствует европейскому законодательству. Мы пересмотрим концепцию проекта, чтобы предложить болельщикам наилучшее зрелище и при этом увеличить выплаты для всего футбольного сообщества", - приводит заявление Суперлиги журналист Роб Харрис в своем Twitter.
Напомним, что в Суперлиге было 12 клубов, а количество постоянных участников планировалось увеличить до 15. Также в турнир планировалось приглашать пять временных членов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18