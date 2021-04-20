Европейская Суперлига прекратила существование

1 Теги суперлига (европейская)

Европейская Суперлига прекратила существованиеФото: Твиттер @Sporf 
Сегодня, 20 апреля, проект европейской Суперлиги прекратил свое существование даже не начавшись. Все 12 клубов-организаторов приняли решение отменить отказаться от идеи турнира, сообщает talkSPORT в Twitter.

Издания стало известно, что клубы проводят собрание, где обсуждают отмену турнира.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал" готовят документы, необходимые для того, чтобы покинуть Суперлигу. Испанские "Атлетико" и "Барселона" также приняли это решение.

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