Европейские амбиции "железнодорожников": "Локомотив" принимает "Копенгаген"
"Локомотив" – "Копенгаген"
Стадион: "РЖД Арена" (Москва)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Хавьер Эстрада (Испания).
Московскому "Локомотиву" в 5 туре Лиги Европы предстоит один из решающих матчей группового этапа против датского "Копенгагена". Обе команды имеют неплохие шансы на выход в плей-офф турнира, но лишь гости могут там оказаться уже по итогам данного матча. "Железнодорожникам" желательно брать максимум очков в двух оставшихся турах – тогда их судьба ни от кого не будет зависеть. Первая встреча этих команд состоялась в первом туре Лиги Европы и завершилась нулевой ничьей.
"Локомотив" серьезно осложнил себе жизнь, проиграв в прошлом туре "Шерифу" на домашней арене со счетом 1:2. На данный момент в активе "железнодорожников" 5 очков после 4 сыгранных матчей, в то время как у лидеров группы в лице датчан и азербайджанцев по 6 баллов. Подопечным Семина необходима только победа в игре с "Копенгагеном", ведь в другом матче "Шериф" принимает на своем стадионе чешский "Злин", и вряд ли хозяева упустят свое.
Вполне неплохи дела у "Локомотива" во внутреннем первенстве: команда лидирует в чемпионате России с отрывом в 3 очка от "Зенита". В прошедшем туре "железнодорожники" обыграли на выезде "Анжи" – 1:0, победный гол на счету братьев Миранчуков – Алексей забил с паса Антона. По-прежнему вне состава травмированные Ари и Чорлука, хотя возвращение в строй хорвата ожидается уже в недалеком будущем.
"Копенгаген" идет шестым в чемпионате Дании, подопечные Сольбаккена отстают от лидера на целых 13 очков. В двух последних турах команда потерпела поражения от "Брондбю" и "Сендерйюске" с общим счетом 0:4. Датчане, безусловно, отдадут все силы за возможность выйти из группы Лиги Европы, но если быть объективным – "Локомотив" обязан обыгрывать более слабого соперника в лице "Копенгагена".
Интересные факты противостояния "Локомотива" и "Копенгагена":
В случае победы в Москве "Копенгаген" досрочно выйдет в плей-офф.
"Локомотив" одержал пять побед в семи встречах с клубами из Дании. Из общего ряда выбиваются вышеупомянутое поражение от "Копенгагена" и ничья с ним же в стартовом туре группового этапа.
"Копенгаген" проиграл лишь один из шести матчей с российскими клубами. В России датчане выиграли оба поединка - в рамках первого круга Кубка УЕФА-2008/09 они с результатом 2:1 одолели "Москву".
Ориентировочные составы на игру:
Локомотив: Коченков, Михалик, Кверквелия, Денисов Виталий, Игнатьев, Рыбус, Игорь Денисов, Антон Миранчук, Фернандеш, Алексей Миранчук, Фарфан.
Копенгаген: Ольсен, Вавро, Бенгтссон, Анкерсен, Люфтнер, Квист, Зека, Туту, Сотериу, Павлович, Фальк.
Прогноз на матч "Локомотив" – "Копенгаген":
Хозяева являются фаворитами встречи, хотя также было и в проигранном матче со "Злином". "Локомотив" образца нынешнего сезона умеет учиться на своих ошибках, да и по качеству состава и показываемой игры "железнодорожники" однозначно превосходят своего соперника.
Победу "Локомотива" букмекеры оценивают коэффициентом 1,96, ничью – 3,54, победу "Копенгагена" – 4,44.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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