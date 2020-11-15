"Европейские бразильцы" зависимы от Роналду, Гризманн ощущает глоток свежего воздуха в сборной: обсуждаем матч Лиги Наций между Португалией и Францией

Португалия и Франция начали матч в неторопливом темпе, поочередно контролируя мяч в центре поля. Именно поэтому первая опасность возникла после дальнего выстрела –ожидаемо его нанес Роналду, однако Льорис потянул мяч, который нырял в дальний угол. Французы быстро ответили –Коман качнул Геррейро и пробил под перекладину, но Патрисиу уверенно сыграл в рамке. На 12 минуте Франция имела прекрасную возможность выйти вперед: Гризманн роскошной передачей прошил оборону португальцев, однако Марсиаль в касание не смог переиграть Патрисиу. Антуан снова мог ассистировать, однако после его подачи с углового Рабьо не попал в ворота. Португалия ответила снова дальним ударом – на этот раз Бруну Фернандеш пробил с лету, но прямо по центру ворот. Острый момент в первом тайме создал Гризманн, и снова со стандарта. На этот раз звезда "Барселоны" навесил на левый край штрафной (вместо ожидаемого удара), Варан головой сбросил на Рабьо, а тот в падении через себя отдал на Марсиаля – на пути Антони стала перекладина.

Вторая половина встречи также началась с удара Роналду – Криштиану пробил со штрафного с острого угла, но мимо. Франция захватила контроль над игрой и наконец провела результативную передачу. Гризманн на левом краю штрафной отдал на Рабьо, Адриен пробил по воротам – Патрисиу справился, однако Канте первым успел на добивание. Интересно, что Н’Голо последний раз забивал только в сентябре 2019 года. Португалия ответил не менее убийственным моментом –сначала Льорис спас после дальнего выстрела Геррейро, а после углового Фонте головой пробил в штангу. В последнюю 15-минутку португальцы устроили нашествие на штрафную соперника и Льорису еще раз пришлось спасать команду –на этот раз от выстрела Моутинью в девятку. Последний опасный момент имел Диаш, однако он не смог точно замкнуть прострел, и Франция удержала победу. Таким образом, Франция набрала 13 очков и стала победителем группы А3, став первым участником плей-офф Лиги Наций. Португалия с 10 пунктами осталась второй, но не имеет шансов опередить французов –чемпионы мира имеют преимущество благодаря личным встречам.

Возвращение Гризманна на ведущие роли, кошмар Марсиаля

Начало сезона 2020/21 стало настоящим кошмаром для Гризманна – Антуан продолжал проваливаться в составе "Барселоны", не выдерживая давления болельщиков. Это влияло и на выступления за сборную – Гризманн не забил четыре подряд пенальти, три из них в футболке национальной команды. Но с португальцами именно Гризманн создавал большинство опасности у ворот Патрисиу. Сначала его прекрасная передача должна была стать результативной, но Марсиаль не реализовал выход один на один. Впоследствии, Антуан нестандартным розыгрышем штрафного создал самый острый момент первой половины. Да и в голевой атаке он принял участие, выведя Рабьо на ударную позицию. Конечно, это не то, чего ждут от звезды "Барселоны", однако француз понемногу возвращается к своей формы. Гризманн стал одним из лучших игроков сборной Франции по версии Sofascore, уступив Канте, Рабьо, Льорису и Павару (в активе Антуана 7,5 баллов из максимальных 10). "Маленький принц" отдал три ключевые передачи, 40 из 46 пасов были точными (87%), создал голевой момент, нанес неточный удар, и имеет в активе 3 выигранных воздушных единоборства из 5 – довольно приличные показатели для крупнейшего разочарование прошлого сезона по версии Marca.

А вот лучшим игроком встречи стал один из самых скромных футболистов современности – Канте. Кроме единственного гола в матче, опорник совершил 69 передач (точность 88%), из них 1 ключевой пас, дважды сфолил, сделал 4 перехвата и 5 отборов. Наградой за трудолюбие стал победный гол, когда Канте добил мяч в ворота. Зато матч против Португалии, наверное, станет ночным кошмаром для Марсиаля. Именно он стал худшим игроком встречи, набрав лишь 5,5 по версии Sofascore – все остальные футболисты (даже те, кто выходили на замену) получили лучшие оценки. Антони только в первой половине имел три возможности отличиться, однако не смог переиграть вратаря, попал в перекладину, а перед перерывом вместе с мячом влетел в Патрисиу. В общем, Марсиаль за 78 минут игрового времени 5 раз пробивал по воротам (3 из них в створ), потерял 4 голевые возможности, отдал 18 передач (15 из которых точные), 6 раз терял мяч, совершил 4 фола. Такая реализация моментов явно заставит Дешама задуматься над опциями в атаке – проверенные Мбаппе и Жиру пока остаются приоритетными вариантами.

Португалия все еще зависит от Роналду

Одной из ключевых фигур матча, как и ожидалось, стал Роналду, которому уже 35 лет. В таком возрасте не удивительно, что игрок не будет выступать так, как лет 5 назад. Однако, именно Криш стал самым заметным в составе своей команды в атаке, что не является очень хорошим сигналом для Сантуша. Проявлять свои лидерские качества должен Жоау Фелиш, однако звезда "Атлетико" фактически растворился на поле. А вот Роналду нанес почти треть командных ударов (5 из общих 17), большая часть которых была из-за пределов штрафной. Опасность у ворот Льориса возникала исключительно с его участием, кроме выстрелов Бруну Фернандеша и Моутинью. Поэтому Португалии стоит искать новые варианты в атаке – сверхъестественные способности Роналду становятся все более "приземленными", и Кришитану уже не может самостоятельно тянуть сборную.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников