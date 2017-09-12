Европейские гранды намерены добиться отмены зимнего трансферного окна

Ведущие европейские топ-клубы намерены добиться от УЕФА отмены зимнего трансферного окна, информирует The Sun.

По сведениям издания, эта идея уже была поддержана мадридским "Реалом", каталонской "Барселоной", мюнхенской "Баварией", туринским "Ювентусом" и лондонским "Арсеналом". Гранды европейского футбола планируют исключить переходы зимой уже с 2019-го года.

Отметим, что такое решение связано с боязнью топ-клубов потери своих ключевых игроков по ходу сезона.

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