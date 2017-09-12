Европейские гранды намерены добиться отмены зимнего трансферного окна

Теги уефареал мадридбарселонаювентусбавария мюнхенарсенал лондон

Европейские гранды намерены добиться отмены зимнего трансферного окнаВедущие европейские топ-клубы намерены добиться от УЕФА отмены зимнего трансферного окна, информирует The Sun.

По сведениям издания, эта идея уже была поддержана мадридским "Реалом", каталонской "Барселоной", мюнхенской "Баварией", туринским "Ювентусом" и лондонским "Арсеналом". Гранды европейского футбола планируют исключить переходы зимой уже с 2019-го года.

Отметим, что такое решение связано с боязнью топ-клубов потери своих ключевых игроков по ходу сезона.

Не пропустите: Сандра Кубика - самая жаркая болельщица сборной Польши. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
10 Ньюкасл Юнайтед 4 6
11 Арсенал Лондон 4 6
12 Сток Сити 4 5
13 Саутгемптон 4 5
14 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
15 Суонси Сити 4 4
16 Эвертон 4 4
17 Лестер Сити 4 3
18 Борнмут 4 0
19 Кристал Пэлас 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов