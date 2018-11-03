Европейские топ-клубы инициируют создание Суперлиги

В 2021 году может появиться новый турнир Суперлига, который придет на смену Лиге Чемпионов.

Как сообщает Der Spiegel, в турнире будут участвовать 16 команд, из них 11 это так называемые "основатели", которые в течении 20 лет не смогут с него вылететь. Среди них "Арсенал", "Бавария", "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", ПСЖ, "Реал", "Челси" и "Ювентус".

Еще пять команд будут "гостями" турнира: "Атлетико", дортмундская "Боруссия", "Интер", "Марсель" и "Рома".

Отмечается, что эти клубы выйдут из УЕФА и не смогут участвовать в Лиге Чемпионов (если она продолжит существование).

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