Европейские топ-клубы инициируют создание Суперлиги

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Европейские топ-клубы инициируют создание Суперлиги

В 2021 году может появиться новый турнир Суперлига, который придет на смену Лиге Чемпионов.

Как сообщает Der Spiegel, в турнире будут участвовать 16 команд, из них 11 это так называемые "основатели", которые в течении 20 лет не смогут с него вылететь. Среди них "Арсенал", "Бавария", "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", ПСЖ, "Реал", "Челси" и "Ювентус".

Еще пять команд будут "гостями" турнира: "Атлетико", дортмундская "Боруссия", "Интер", "Марсель" и "Рома".

Отмечается, что эти клубы выйдут из УЕФА и не смогут участвовать в Лиге Чемпионов (если она продолжит существование).

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Комментарии
Хрыстя Пеналду

Это называется: междусобойчик! ............Как только этот междусобойчик появится, во многих странах стадионы опустеют, а в некоторых, футбол вообще умрёт!

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Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
18 Фулхэм 10 5
19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
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