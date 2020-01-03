Европейские топ-клубы предлагают новый формат клубного чемпионата мира

Теги барселоналиверпульаяксборуссия дортмунд

Европейские топ-клубы предлагают новый формат клубного чемпионата мира

Европейские топ-клубы выступают за изменения формата клубного чемпионата мира.

Как сообщает Bild, предлагается увеличить число европейских команд с 8 до 12. На турнир должны отбираться лучшие клубы по рейтингу УЕФА вместо победителей Лиги Чемпионов и Лиги Европы за последние 4 года.

Отмечается, что инициаторами этого предложения являются "Аякс", "Барселона", дортмундская "Боруссия" и "Ливерпуль".

Напомним, что ранее ФИФА объявила об изменении формата турнира, который с 2021 года заменит Кубок Конфедераций. По плану ФИФА участвовать в турнире будут 24 команды, из них 8 из Европы (победители Лиги чемпионов и Лиги Европы за последние 4 года), 6 из Южной Америки, а также по три клуба из Африки, Азии и КОНКАКАФ, 1 клуб от Океании.

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